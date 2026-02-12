Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大角咀3住宅遭連環爆竊 警查天眼拘44歲越南漢

突發
更新時間：22:01 2026-02-12 HKT
發佈時間：22:01 2026-02-12 HKT

警方於1月31日至2月5日接獲三宗報案，指大角咀埃華街3個住宅單位懷疑遭爆竊，經初步點算後，一共損失1200元現金。旺角警區人員經翻查大量閉路電視片段及深入調查後，成功鎖定疑犯身份，並於2月10日下午在深水埗荔枝角道以涉嫌爆竊拘捕一名44歲越南籍男子。

行動中，人員檢獲被捕男子犯案時所穿的衣物。被捕人現正被扣留調查，案件交由旺角警區刑事調查隊第六隊跟進。

警方重申，爆竊屬嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第11條，一經定罪，最高可被判監禁14年。警方呼籲，臨近農曆新年假期，市民應確保採取足夠的防盜措施，例如安裝窗花、閉路電視及防盜警報器等，另外亦要謹記鎖好門窗。如發現任何可疑人或情況，應立即通知警方。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
3小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
影視圈
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
3小時前
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
影視圈
10小時前
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
5小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
10小時前
官恩娜母親麥銀麗（左）不反對先以遺產墊支訟費，馮明業反對但敗訴要兼付今日訟費10.5萬元。資料圖片
官恩娜家族爭產戰丨三名姨母要求先以遺產支付訟費 官恩娜母親麥銀麗不反對 馮明業反對但敗訴
社會
8小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT