大角咀3住宅遭連環爆竊 警查天眼拘44歲越南漢

警方於1月31日至2月5日接獲三宗報案，指大角咀埃華街3個住宅單位懷疑遭爆竊，經初步點算後，一共損失1200元現金。旺角警區人員經翻查大量閉路電視片段及深入調查後，成功鎖定疑犯身份，並於2月10日下午在深水埗荔枝角道以涉嫌爆竊拘捕一名44歲越南籍男子。

行動中，人員檢獲被捕男子犯案時所穿的衣物。被捕人現正被扣留調查，案件交由旺角警區刑事調查隊第六隊跟進。

警方重申，爆竊屬嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第11條，一經定罪，最高可被判監禁14年。警方呼籲，臨近農曆新年假期，市民應確保採取足夠的防盜措施，例如安裝窗花、閉路電視及防盜警報器等，另外亦要謹記鎖好門窗。如發現任何可疑人或情況，應立即通知警方。