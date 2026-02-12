農曆新年｜懲教署首進駐年宵市場 邀中學生營運攤位 推廣社區教育

懲教署昨日（2月11日）起，在維園農曆年宵市場設置「懲教先鋒領袖」年宵攤位，透過讓青少年營運年宵攤位，推廣社區教育。懲教署今年首度進駐年宵市場，邀請約30名中學生全程參與籌備及營運年宵攤位，除了讓他們學習理財與營商思維外，亦鼓勵他們發揮創意才華及團隊合作精神，並協助宣揚「愛護家國、奉公守法、遠離毒品、支持更生」的信息。

懲教署亦希望透過攤位近距離與市民互動，加深他們對懲教工作的認識，招募更多青少年成為「懲教先鋒領袖」學員及「Captain Gor 同學會」會員。

年宵攤位售賣由中學生親自設計的賀年產品，包括一系列以「懲教先鋒領袖」的吉祥物「Captain Gor」為主題的創意賀年公仔及日用品等。同時，攤位亦售賣由在囚人士精心設計及製作的「徵心製造」手工藝品，包括飾物、日用品和環保產品等。

每件產品均蘊含在囚人士的努力與改過自新的故事，讓市民在選購年貨之餘，亦了解懲教署「以人為本、支持更生」的使命。售賣所得款項在扣除必要開支後，將全數分別用於「懲教先鋒領袖」項目及捐贈予本地註冊慈善機構。

懲教署自2008年九月起推行「懲教先鋒計劃」，致力向青少年宣揚「愛護家國、奉公守法、遠離毒品、支持更生」的信息。署方於2018年成立「懲教先鋒領袖」青少年制服團隊，以凝聚具領袖潛質的青少年人才，加強他們對國家的歸屬感及對社會的責任感，以及鼓勵他們日後積極回饋社會，協助提倡守法和共融觀念，為締造美好香港出力。署方亦於2024年推出「Captain Gor同學會」，為「懲教先鋒計劃」建立會員制度，公開招募中小學生成為會員，更有系統地培育他們成為愛護家國、具正向思維的新一代。

