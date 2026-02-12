西貢青年露營突頭暈嘔吐 GFS凌晨接走送院

西貢西灣營地發生緊急救援事件。今日（12日）凌晨2時07分警方及消防接獲報案，指一名21歲姓劉男子在西灣營地露營期間，突然感到頭暈、胸口痛、發燒及嘔吐，需要協助。

由於事發地點位置偏遠，加上事主情況未明，當局考慮到地理環境及救援時效，遂調派政府飛行服務隊直升機趕赴現場展開行動。

直升機抵達營地後，救援人員迅速將事主轉移至機上，隨即送往政府飛行服務隊灣仔停機坪，再由救護員接手，送往律敦治醫院接受進一步檢查及治療。

事件中未有其他人受傷，劉男獲送院時清醒，具體病因仍有待醫院評估。