北角和富大樓單位起火　約30名住客自行疏散

突發
更新時間：04:28 2026-02-12 HKT
發佈時間：04:28 2026-02-12 HKT

北角凌晨發生火警。現場為和富道128至132號和富大樓，今日（12日）凌晨3時04分，警方接報指大廈低層一個劏房單位起火，火警鐘隨即響起，驚醒大批住戶。

現場消息指，約30名住客聞警鐘後自行疏散至安全位置，場面一度緊張，亦有人帶同愛犬一起落樓暫避。消防人員趕抵現場後，開動一條喉並派出一隊煙帽隊入內灌救，迅速將火勢控制並撲滅。

經初步調查，相信涉事劏房內有雜物首先起火，確實起因仍有待進一步調查。事件中無人受傷，毋須送院。現場所見，起火單位的窗戶玻璃被熏黑。火勢撲熄後，消防在場進行檢查，確保無復燃風險。

