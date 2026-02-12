珍惜生命｜葵興邨七旬婦倒臥平台 送院搶救不治

葵涌發生墮樓案。周三（11日）晚上8時許，警方接獲葵興邨興福樓保安報案，指發現一名女子倒臥在大廈一平台，懷疑由從高處墮下。

人員接報到場，姓陳（78歲）女子昏迷被送往仁濟醫院治理，其後被證實死亡。人員經初步調查，相信女事主從大廈一走廊墮下。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。

