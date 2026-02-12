珍惜生命｜葵興邨七旬婦倒臥平台 送院搶救不治
更新時間：00:52 2026-02-12 HKT
發佈時間：00:52 2026-02-12 HKT
葵涌發生墮樓案。周三（11日）晚上8時許，警方接獲葵興邨興福樓保安報案，指發現一名女子倒臥在大廈一平台，懷疑由從高處墮下。
人員接報到場，姓陳（78歲）女子昏迷被送往仁濟醫院治理，其後被證實死亡。人員經初步調查，相信女事主從大廈一走廊墮下。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
