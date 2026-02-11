珍惜生命｜九龍城碼頭男子墮海亡 疑受工作問題困擾
更新時間：14:12 2026-02-11 HKT
發佈時間：14:12 2026-02-11 HKT
發佈時間：14:12 2026-02-11 HKT
今日（11日）早上11時39分，一名男子被發現在九龍城碼頭離岸約10米海面載浮載沉，途人報案。救援人員趕至將事主救起，但他昏迷不醒，其後由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，終告不治。警方證實死者是59歲南亞裔男子，正調查事件原因。
消息指，死者近日因工作問題不開心，今早向妻子表示外出上班，詎料陰陽相隔。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
2026-02-10 13:37 HKT
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
2026-02-10 12:52 HKT
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
2026-02-10 11:52 HKT