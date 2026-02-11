珍惜生命｜九龍城碼頭男子墮海亡 疑受工作問題困擾

今日（11日）早上11時39分，一名男子被發現在九龍城碼頭離岸約10米海面載浮載沉，途人報案。救援人員趕至將事主救起，但他昏迷不醒，其後由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，終告不治。警方證實死者是59歲南亞裔男子，正調查事件原因。

消息指，死者近日因工作問題不開心，今早向妻子表示外出上班，詎料陰陽相隔。



防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk