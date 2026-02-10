Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港海關添新成員 邀市民參加搜查犬BB命名大賽 得獎者可親身與幼犬見面

突發
更新時間：19:14 2026-02-10 HKT
發佈時間：19:14 2026-02-10 HKT

香港海關於去年11月15日成功自行繁殖9隻拉布拉多尋回犬BB，並以"EXCELSIOR（精益求精）"分別作為牠們名字的開首字母，寄望牠們在訓練和工作上表現精益求精的精神，成為海關得力助手。海關指由即日起至2026年3月6日，海關會舉辦搜查犬BB命名比賽，誠邀公眾為9隻拉布拉多尋回犬BB命名。

參加詳情：

  • 香港居民均可參加是次比賽，每人限參加一次
  • 每個名字均由英文造成，九個名字的開首須為"E' "X' "C' "E' "L' "S' "I' "O' "R'，名字應按犬隻性別區分
  • 容易發音，建議1到2個音節，輕音不算，名字的尾音盡可能採用響音
  • 不能包含歧視、具爭議性或不恰當的字眼或意思
  • 不得含危害國家安全元素
  • 不得含淫褻、粗言穢語、暴力、誹謗等成分
  • 不得含有宣傳商業或政治元素
  • 盡可能避免使用名人或機構／組織的名稱
  • 如提交供多於九個名字，或未能提交文字解釋，或字數超過100字者，其命名建議將不獲考慮
  • 參加者須將作品及以100字內解釋建議名字的意義，連同參加者姓名及聯絡電話提交至[email protected]
  • 截止日期為2026年3月6日23:59:59，以本電郵接收時間為準

海關指評審團成員為香港海關人員。評審團會考慮參加者所提交名字的意義及創意及是否符合比賽的條款及細則作評審。參加者必須確保其參賽作品沒有侵犯他人版權，主辦機構不會承擔任何因侵犯版權而引起之責任，參賽作品一經遞交，概不發還，亦不得更改，參加者須自行備份。參賽作品如有遺失、延誤及傳遞錯誤，主辦機構將不會承擔責任。

評審團將選出冠、亞、季軍各一名及五名優異奬。所有得奬人士均可獲贈精美紀念品及獲邀親身與九隻"EXCELSIOR"搜查犬BB見面。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
1小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
15小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
21小時前
排公屋19年派長沙灣「頭獎盤」 港女死守「一潛規則」掀議：點做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派長沙灣「頭獎盤」 港女死守「一潛規則」掀議：點做到！？｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
專訪︱黎智英判囚20年 梁愛詩：刑期合理非「走過場」 國安法從未壓迫不同政見人士
專訪︱黎智英判囚20年 梁愛詩：刑期合理非「走過場」 國安法從未壓迫不同政見人士
政情
3小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前