香港海關添新成員 邀市民參加搜查犬BB命名大賽 得獎者可親身與幼犬見面

香港海關於去年11月15日成功自行繁殖9隻拉布拉多尋回犬BB，並以"EXCELSIOR（精益求精）"分別作為牠們名字的開首字母，寄望牠們在訓練和工作上表現精益求精的精神，成為海關得力助手。海關指由即日起至2026年3月6日，海關會舉辦搜查犬BB命名比賽，誠邀公眾為9隻拉布拉多尋回犬BB命名。

參加詳情：

海關指評審團成員為香港海關人員。評審團會考慮參加者所提交名字的意義及創意及是否符合比賽的條款及細則作評審。參加者必須確保其參賽作品沒有侵犯他人版權，主辦機構不會承擔任何因侵犯版權而引起之責任，參賽作品一經遞交，概不發還，亦不得更改，參加者須自行備份。參賽作品如有遺失、延誤及傳遞錯誤，主辦機構將不會承擔責任。

評審團將選出冠、亞、季軍各一名及五名優異奬。所有得奬人士均可獲贈精美紀念品及獲邀親身與九隻"EXCELSIOR"搜查犬BB見面。