撞車碰瓷黨｜商業罪案調查科搜旺角一律師行 檢走多箱文件

突發
更新時間：20:46 2026-02-09 HKT
新型「撞車碰瓷黨」近期引起各界關注，有司機在發生輕微交通事故後一段時間，疑被人無理追討「天價」賠償，更有指多宗同類案件均涉及同一律師行和醫生，疑涉及「有組織」敲詐。警方商業罪案調查科早前以涉嫌「串謀詐騙」拘捕4人，包括索賠夫婦及兩名疑為同黨的醫生。至今日（9日），商業罪案調查科到旺角彌敦道一間律師行進行搜查，其間帶走多箱文件，至晚上8時半左右離開。

警方早前召開記者會講述新型「撞車碰瓷黨」，指警方就事件作深入調查，目前檢獲可疑交通索償個案增至超過100宗，發現一對同為37歲的本地夫婦涉及22宗申索個案，均在過去4至5年間發生，他們或報稱為一輛私家車或一輛的士上的司機乘客，或報稱是被車撞到的路人，都在上述輕微交通事故中自稱受傷。

警方指涉案22宗交通事故的民事索償則於近一年多時間發生，該對夫婦報稱頸部受傷或輕微受傷，向涉事司機和保險公司民事索償，當中最高一宗金額超過30萬元，索償範圍包括汽車維修費、病假期間損失收入、律師費及醫療費等。

警方檢視該對夫婦提交相關文件後，發現兩人疑曾使用虛假文書，包括虛構的車房單據及收入證明，並使用多張醫生紙以獲取長期病假，其後再調查揭發更多同類個案。警方其後拘捕3男1女，包括上述夫婦及兩名分別56歲及69歲本地醫生。4人早前已獲准保釋候查，須於三月上旬向警方報到。

