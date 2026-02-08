香港仔18歲男遇劫失現金AirPods 3男先後落網 事發前疑因眼神問題起爭執

香港仔發生行劫案。周日（8日）凌晨零時許，警方接獲一名18歲印度裔男子報案，指他在南寧街遭多人搶劫，損失約數千元現金及一件電子產品。警員接報到場，隨後在漁光道拘捕一名任職速遞員的19歲巴基斯坦裔男子，涉嫌「行劫」。至於事主臉部及手部受傷，清醒由救護車送往瑪麗醫院接受治理。

據了解，事主在南寧街休憩處的士站等的士，其間與3名男子因眼神問題發生爭執。事主被對方拳毆，導致面部受傷流血，之後更被搶去其身上的$5000港元現金和AirPods。

警方將案件交由西區警區反三合會行動組繼續跟進，經進一步調查後，案件改列為「普通襲擊」及「盜竊」。警員同日晚上於香港仔區以涉嫌「普通襲擊」拘捕早前被捕的19歲巴基斯坦裔男子，其後再以涉嫌「普通襲擊」拘捕另外兩名男子，年齡分別是19歲及21歲，同樣為巴基斯坦裔。警方調查顯示，3人曾以手襲擊事主，其中21歲男子偷走事主的財物，他亦涉嫌「盜竊」被捕，3人現正被扣留調查。消息指，被捕3人為朋友關係，與事主並不認識。