珍惜生命｜南昌邨4旬漢墮樓 平台昏迷送院不治 現場留遺書
更新時間：02:21 2026-02-07 HKT
發佈時間：02:21 2026-02-07 HKT
發佈時間：02:21 2026-02-07 HKT
深水埗發生墮樓案。昨日（6日）晚上9時許，南昌邨昌賢樓住戶報案指，發現一名男子倒臥在大廈平台，懷疑從高處墮下。消防員到場將昏迷的事主救下，送往明愛醫院搶救，惜最終證實不治。警方在現場檢獲遺書，初步相信案件無可疑。
警方經初步調查，證實死者為一名39歲姓鍾男子，相信他從大廈一走廊位置墮下。警員在現場檢獲遺書，死因有待驗屍後進一步確定。
自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
2026-02-05 08:00 HKT
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
2026-02-05 13:29 HKT