珍惜生命｜南昌邨4旬漢墮樓 平台昏迷送院不治 現場留遺書

深水埗發生墮樓案。昨日（6日）晚上9時許，南昌邨昌賢樓住戶報案指，發現一名男子倒臥在大廈平台，懷疑從高處墮下。消防員到場將昏迷的事主救下，送往明愛醫院搶救，惜最終證實不治。警方在現場檢獲遺書，初步相信案件無可疑。

警方經初步調查，證實死者為一名39歲姓鍾男子，相信他從大廈一走廊位置墮下。警員在現場檢獲遺書，死因有待驗屍後進一步確定。

