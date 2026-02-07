Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜旺角花園街28歲男燒炭  業主上門揭發惜返魂無術

突發
更新時間：00:57 2026-02-07 HKT
發佈時間：00:57 2026-02-07 HKT

旺角花園街周五（6日）下午揭發燒炭尋短案件。一名28歲男租戶被發現在單位房間內昏迷不醒，身旁放有兩盆燒過的炭。救援人員接報到場後證實男子已當場死亡。據悉，事主生前正受財務問題困擾，不排除因此走上絕路。

事發於下午4時38分，花園街125號龍旺大廈一名業主報案，懷疑住戶在內暈倒。警方及救護員接報趕抵現場，進入單位後，發現28歲姓王男住客倒臥在房間內，當場證實不治。

警方在單位內未有檢獲遺書。據了解，事主生前因金錢問題感到困擾，警方初步相信事件並無可疑，死因則有待驗屍後確定。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

