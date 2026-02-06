渣甸山嘉雲臺女子墮樓 送院後不治
今日（6日）晚上10時許，警方接獲報案，指一名女子於渣甸山白建時道33號嘉雲臺的高處墮下，倒卧地上，昏迷不醒。救護員到場將她送往律敦治醫院搶救，可惜最終不治，警方正調查女子身份及其墮樓原因。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
