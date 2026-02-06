長沙灣魚類批發市場8車起火 黑煙沖天遠處清晰可見 2人受傷送院
更新時間：16:14 2026-02-06 HKT
發佈時間：15:55 2026-02-06 HKT
發佈時間：15:55 2026-02-06 HKT
今日（6日）下午3時許，警方接獲多人報案，指深水埗欽州街西38號長沙灣魚類批發市場的卸貨區有一輛貨車突然起火，黑煙沖天，更不時傳出爆炸聲，其後火勢迅速蔓延，一發不可收拾，波及附近車輛。
消防接報到場開喉灌救，迅速將火救熄，相信現場有8輛車被焚毀，正調查起火原因。據了解，事件中有2人受傷，其中一名年約40歲的非華裔男子燒傷，清醒由救護車送往伊利沙伯醫院治理。
現場所見，有貨車嚴重焚毀，燒淨支架，附近的數輛貨車亦被波及。
根據網上片段及相片所見，現場火光熊熊，大量黑煙升上半空，遠處清晰可見，而整輛貨車幾乎被火海吞噬。
