珍惜生命│將軍澳唐明苑女子墮樓 當場不治
更新時間：11:50 2026-02-06 HKT
發佈時間：11:50 2026-02-06 HKT
發佈時間：11:50 2026-02-06 HKT
將軍澳唐明苑唐富閣，今（6日）早上10時44分，一名女子由高處墮下，倒臥地面，救護員接報到場，經檢驗後證實女事主當場不治。警方正調查其身份及墮樓原因。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
2026-02-05 13:29 HKT
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
2026-02-05 10:50 HKT
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
2026-02-05 08:00 HKT
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
2026-02-05 10:37 HKT
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
2026-02-05 12:19 HKT