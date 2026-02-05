Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

龍蝦灣謀殺案｜周一鳴感謝泰警協助 指疑犯非法居留泰國 已被遞解出境

突發
更新時間：17:10 2026-02-05 HKT
發佈時間：17:10 2026-02-05 HKT

1989年西貢龍蝦灣發生兇殺案，62歲主犯梅耀強潛逃37年後，於本周一（2日）在泰國曼谷落網。警務處處長周一鳴訪問泰國後，在赤鱲角的香港國際機場會見傳媒。他指疑犯無任何證明文件，亦非合法在泰國居留，已被泰國警方遞解出境，現正回港接受調查。

周一鳴指疑犯無任何證明文件，亦非合法在泰國居留，已被泰國警方遞解出境。盧江球攝

周一鳴感謝泰國警方協助兩宗案件，分別為2025年尖沙咀劫案及1989年龍蝦灣兇殺案。他指1989年的兇殺案中，其中一人潛逃37年，他無任何證明文件，亦非法在泰國居留，已被泰國警方遞解出境，現正返回香港接受調查。由於疑犯當年無離境紀錄，相信偷渡離港，但潛逃多年，樣貌有所轉變，需要時間作分析核實，經兩地互相交換情報，加上曾發「紅色通緝令」，對比指模後，有人承認是相關人士，惟是否承認與案有關，需作詳細了解。

周一鳴感謝泰國皇家警察的協助，指兩宗案件如沒有他們的協助，不會如此成功，又多謝同事多年來鍥而不捨。他指今次禮節性拜訪，與警察總長會面，又與中央調查局作深入交流，包括警政工作的科技，包括使用無人機、閉路電視等，同時分享香港警方在智慧警政下的成果，希望兩地將來有更多協作，互相派員訓練。

