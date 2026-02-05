龍蝦灣謀殺案｜62歲疑犯為案中主謀 隱姓埋名匿藏曼谷多年 今押返港涉謀殺被捕

1989年西貢龍蝦灣發生轟動一時的「五花大綁」兇殺案，62歲主犯梅耀強潛逃37年後，於本周一（2日）在泰國曼谷落網，並於今日（5日）被押解返港。警方指他為案中主謀，犯案後透過非法途經離港，之後隱姓埋名匿藏曼谷。去年12月，泰國警方通知香港警方，指在曼谷發現其行蹤，確實其非法居留的身份，遂在2月2日將他拘捕，並遞解出境。他被捕時身上沒有證明文件。

警方表示，1989年8月31日西貢龍蝦灣發生兇殺案，死者為一名25歲中國籍男子，被發現時他半身埋在沙石堆中，頭部及手腳被尼龍繩及膠紙綑綁，法醫經檢查後，證實死者頭骨破裂，頭顱內部受損並窒息致死。警方鎖定4名男子身份，於案發當日及翌日在香港拘捕其中兩人，而第三名疑犯亦在2000年落網。3名被捕人士，其中2人被判謀殺及誤殺罪成，分別處終身及8年監禁。

東九龍總區刑事部（行動）警司黃奕隆（左）及東九龍總區重案組第一隊主管總督察鄔凱寧（右）交代案情。

至於第四名疑犯為案中主謀，他在案發第二日透過非法途經離港，經長時間調查得悉，他隱姓埋名匿藏曼谷，一直在國際刑警「紅色通緝令」的名單之上。香港警方尋求泰國警察協助，在去年12月，泰警得知他在曼谷的行蹤，確定其非法居留的身份，遂在2月2日將他拘捕，並以當地入境條例遞解出境。疑犯被捕時身上無身份證明文件，在當地逗留當地30多年，他今日被押回香港，香港警方隨即以謀殺罪名將他拘捕。

東九龍總區刑事部（行動）警司黃奕隆指，案件發生至今已37年，警方一直沒有鬆懈並搜集證據，多年努力終得到回報，彰顯正義，為死者沉冤得雪。

當年案件的報道。

《曼谷郵報》（Bangkok Post）等當地傳媒昨日（2月4日）報道，香港男子梅耀強於本周一在曼谷農卓區被捕。曼谷刑事偵查局副局長內提維·塔納西尼提庫爾（Netiwit Thanasitnitikul）警上校表示，梅耀強是在農卓區一住宅內被捕，今次逮捕行動是應香港政府要求而進行，又指香港政府一直追捕該名疑犯，他涉嫌與1989年香港一宗謀殺案有關，是4名涉案疑犯中的最後一人。

當地報道引述先前被捕的疑犯聲稱，梅耀強用鏟子殺害受害者，並將屍體埋葬在香港。香港政府認為，梅已於1994年逃往泰國。報道續指梅耀強在被捕時身上沒有任何身份證明文件，警方查問他時，他承認自己就是香港被通緝的梅耀強，並向警方供稱自己於1994年抵達泰國後，在北欖府開了一家小工廠，並娶了一位泰國妻子，育有三名孩子。不過，泰國警方相信疑犯在該國開了一家餐廳。

報道指疑犯拒絕就香港發生的謀殺案發表評論，他已被控非法入境，由當局安排引渡程序。

當年其中一名龍蝦灣謀殺案疑犯被警方拘捕。資料圖片

翻查資料，1989年8月31日西貢龍蝦灣發生一宗五花大綁命案。當年剛出獄的梅耀強，指被朋友雷育才（26歲）冤枉而坐監，於是找來同學楊國翔等3人幫他報仇。案發當日4人誘騙任酒樓待應的雷育才到龍蝦灣，雷其後遭人用鐵鏟毒打20分鐘，更被人用尼龍繩反綁、以塑膠袋封頭，在沙灘挖洞埋葬。

當年任職酒樓部長的楊國翔替友出頭犯下謀殺後，先後逃到泰國及內地工作，潛逃10年後在內地落網，被解返港應訊，至2001年被裁定謀殺罪成，判終身監禁。而梅耀強一直潛逃，案中另外兩人則在案發後不久被捕受審。其中一人蔡天成因誤殺罪成被判囚8年，早已刑滿釋放；另一人孫偉立則罪名不成立獲釋。

