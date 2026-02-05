Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜理工大學校園男子墮平台 送院搶救後不治

突發
更新時間：02:26 2026-02-05 HKT
發佈時間：02:26 2026-02-05 HKT

理工大學有人墮樓。今日（5日）凌晨1時許，警方接獲漆咸道南理工大學一名保安員報案，指一名20餘歲男子昏迷倒臥大廈平台，懷疑他從高處墮下。

救護員接報到場，男子昏迷送往伊利沙伯醫院，惟經搶救後不治。

消息指，現場為理大建設及環境學院，懷疑事主由5樓天台墮下，現場遺下一對拖鞋及血迹。警員正封鎖現場進行調查。

 

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

