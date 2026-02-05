大圍老翁遭摺疊車仔撞 「手指指」爆爭執 指骨被啪斷 警拘25歲青年

大圍發生「離奇」傷人案。周三（4日）晚上約7時，警方接獲報案，指大圍道一間麵包店外有人受傷。救護員到場後，發現一名姓簡（79歲）老翁手指受傷骨折；他清醒由救護車送往威爾斯親王醫院治理。警方調查後，以涉嫌「傷人」拘捕一名25歲姓梁男子，並將其帶返警署扣留調查，案件交由沙田警區刑事調查隊第一隊跟進。

消息稱，事發地點行人路較為狹窄，梁男攜帶他的摺疊車仔在街上行走，期間意外撞到簡翁，雙方爆發爭執。簡翁情緒激動，並舉起食指指向對方，但突然被人捉緊食指，將手指骨「啪斷」。有人被捕後則表示遭對方以粗言穢語辱罵，釀成事件。