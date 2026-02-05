大圍七旬翁被指阻路 「手指指」爭執被啪斷手指骨 25歲男被捕
發佈時間：01:12 2026-02-05 HKT
大圍發生「離奇」傷人案。周三（4日）晚上約7時，警方接獲報案，指大圍道一間麵包店外有人受傷。救護員到場後，發現一名姓簡）79歲）老翁手指受傷骨折，隨即將他送往威爾斯親王醫院治理，送院時仍然清醒。警方調查後，在現場拘捕一名25歲姓梁男子，涉嫌「傷人」，並將其帶返警署扣留調查，案件交由沙田警區刑事調查隊第一隊跟進。
消息指，事發地點行人路較為狹窄，老翁當時拖着手拉車在路上前行，其間與迎面而來的梁男發生碰撞，對方懷疑踢到手拉車，雙方因而起爭執，有人不滿老翁「阻路」而出言指責。
爭執期間，老翁情緒激動，舉手以食指指向對方回應，其後疑遭梁男突然出手襲擊，將老翁食指手指骨徒手「啪斷」，事件最終驚動警方介入處理。
