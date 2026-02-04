Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

撞車碰瓷黨｜警拘3男1女涉串謀詐騙 據悉為兩醫生兩索賠人

突發
更新時間：18:09 2026-02-04 HKT
發佈時間：17:46 2026-02-04 HKT

警方今日（2月4日）晚上7時將在灣仔警署見記者，交代一宗拘捕3男1女涉嫌串謀詐騙案件。據悉案件涉及撞車碰瓷黨，分別為兩名醫生及兩名索賠人。

相關報道：撞車碰瓷黨｜鄧炳強：審視個案已增至逾70宗 有超過20宗索償涉及單一人士 負責律師樓、醫生高度重複

「撞車碰瓷黨」近日引起警方關注，疑犯訛稱在交通事故中受傷，甚至喪失工作能力，以索取天價賠償。保安局局長鄧炳強早前透露，警方已收到逾70宗相關個案，涉款2800萬元，多宗個案均涉及一間律師樓和數名醫生，更有人索償逾20次，均涉及撞傷頸部，「照計一個人無理由咁黑仔，日日出街都被人撞親條頸」，相信涉及有組織行騙。

保安局局長鄧炳強早前透露，警方已收到逾70宗相關個案，涉款2800萬元。資料圖片
保安局局長鄧炳強早前透露，警方已收到逾70宗相關個案，涉款2800萬元。資料圖片

相關報道：警審視30宗涉新型撞車碰瓷黨個案 最高索償金額達$80萬

警務處商業罪案調查科今年1月27日曾聯同香港保險業聯會召開記者會，指正審視30宗案件，全部於2023至2024年後發生，其中最高索債金額達80萬元，案件牽涉保險、醫療、法律等多個界別。其間，香港保險業聯會呼籲司機及車主保護自己，如沒有直接發生交通意外而亦被人索償，在收到警方報案通知及告票，或第三者索償，應立即通知保險公司，提醒車主千萬不要因小失大。

多名苦主現身傳媒舉報，令撞車碰瓷黨曝光。《東張西望》截圖
多名苦主現身傳媒舉報，令撞車碰瓷黨曝光。《東張西望》截圖

相關報道：東張西望丨撞車碰瓷黨驚現「御用律師、醫生」？撞車黨產業鏈疑曝光 被質疑專呃無辜車主

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
00:47
黃棣珊中學2男1女學生 中山交流團擅外出飲酒租酒店過夜 同學回港揭發 教育局：高度關注
社會
7小時前
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
影視圈
8小時前
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
1989年西貢龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明日被押返香港
01:09
1989年西貢龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明日被押返香港
突發
2小時前
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
01:12
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
影視圈
5小時前
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
即時中國
9小時前
港夫被捉姦在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主現身親述心寒佈局｜Juicy叮
港夫被捉姦在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主現身親述心寒佈局｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
2026-02-03 14:13 HKT
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-03 13:30 HKT
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
時事熱話
8小時前