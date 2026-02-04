撞車碰瓷黨｜警拘3男1女涉串謀詐騙 據悉為兩醫生兩索賠人

警方今日（2月4日）晚上7時將在灣仔警署見記者，交代一宗拘捕3男1女涉嫌串謀詐騙案件。據悉案件涉及撞車碰瓷黨，分別為兩名醫生及兩名索賠人。

「撞車碰瓷黨」近日引起警方關注，疑犯訛稱在交通事故中受傷，甚至喪失工作能力，以索取天價賠償。保安局局長鄧炳強早前透露，警方已收到逾70宗相關個案，涉款2800萬元，多宗個案均涉及一間律師樓和數名醫生，更有人索償逾20次，均涉及撞傷頸部，「照計一個人無理由咁黑仔，日日出街都被人撞親條頸」，相信涉及有組織行騙。

保安局局長鄧炳強早前透露，警方已收到逾70宗相關個案，涉款2800萬元。資料圖片

警務處商業罪案調查科今年1月27日曾聯同香港保險業聯會召開記者會，指正審視30宗案件，全部於2023至2024年後發生，其中最高索債金額達80萬元，案件牽涉保險、醫療、法律等多個界別。其間，香港保險業聯會呼籲司機及車主保護自己，如沒有直接發生交通意外而亦被人索償，在收到警方報案通知及告票，或第三者索償，應立即通知保險公司，提醒車主千萬不要因小失大。

多名苦主現身傳媒舉報，令撞車碰瓷黨曝光。《東張西望》截圖

