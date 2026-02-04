撞車碰瓷黨｜警拘索賠夫婦 分別為司機護士涉22宗車禍 兩醫生同落網

警方今日（2月4日）晚上7時聯同香港保險業聯會，在灣仔警署交代一宗拘捕3男1女（37至69歲）涉嫌串謀詐騙案件。據悉案件涉及撞車碰瓷黨，分別為兩名索賠人及兩名醫生同黨。警方表示，兩名索賠人為一對年均37歲夫婦，分別報稱的士司機及護士，涉及22宗申索個案，警方在夫婦住所檢走大批財物，並拖走妻子名下一部的士調查。

警務處商業罪案調查科警司馮培基表示，目前警方檢視的此類可疑交通索償個案已增至超過100宗，包括保險業界轉介個案及市民報案。當中，警方發現一對本地夫婦涉及22宗申索個案，時而報稱是一架私家車或一架的士的司機乘客，時而報稱是路人，都在上述22宗輕微交通事故中自稱受傷。其後，涉事司機向保險公司民事索償。

警務處商業罪案調查科警司馮培基（右）及香港保險業聯會行政總監劉佩玲（左）交代案情。曾志恆攝

22宗相關事故發生在近4至5年內，而民事索償則於近1年多時間發起。當中最高一宗超過30萬元，索償範圍包括汽車維修費、病假期間損失收入、律師醫療費等。由於部分個案仍在申索階段，故未有確實總金額。

警方最初檢視其中一個案時，發現夫婦曾使用虛假文書，包括虛構的車房單據及收入證明，並使用多張醫生紙以獲取長期病假，其後再調查揭發更多同類個案。至今早警方收網，搜查全港多個地點，包括涉案醫務診所及車房，並拘捕3男1女，包括上述夫婦及兩名56及69歲醫生同黨，檢走大量文件及收據。

被捕夫婦均37歲，分別報稱的士司機及護士，警方在他們住所檢走30萬元現金、兩隻名錶及一批金器，亦拖走妻子名下一部的士以待檢驗。 四人正被通宵扣查。

保安局局長鄧炳強早前透露，警方已收到逾70宗相關個案，涉款2800萬元。資料圖片

「撞車碰瓷黨」近日引起警方關注，疑犯訛稱在交通事故中受傷，甚至喪失工作能力，以索取天價賠償。保安局局長鄧炳強早前透露，多宗個案均涉及一間律師樓和數名醫生，更有人索償逾20次，均涉及撞傷頸部，「照計一個人無理由咁黑仔，日日出街都被人撞親條頸」，相信涉及有組織行騙。

警務處商業罪案調查科今年1月27日亦曾聯同香港保險業聯會召開記者會，當時提到有個案最高索債金額達80萬元。香港保險業聯會呼籲司機及車主保護自己，如沒有直接發生交通意外而亦被人索償，在收到警方報案通知及告票，或第三者索償，應立即通知保險公司，提醒車主千萬不要因小失大。

相關報道：撞車碰瓷黨｜鄧炳強：超過20宗索償涉及單一人士 負責律師樓、醫生高度重複

相關報道：東張西望丨撞車碰瓷黨驚現「御用律師、醫生」？撞車黨產業鏈疑曝光 被質疑專呃無辜車主

多名苦主現身傳媒舉報，令撞車碰瓷黨曝光。《東張西望》截圖