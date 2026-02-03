鯉魚門廣場店舖遇竊失萬元財物 警追查拘31歲前職員
更新時間：22:49 2026-02-03 HKT
發佈時間：22:49 2026-02-03 HKT
發佈時間：22:49 2026-02-03 HKT
油塘鯉魚門廣場一店舖，負責人今日（2月3日）下午3時許報案，表示遭遇爆竊，損失約1150元現金，及3部共約值10500元的手機。
警員初步調查後，於附近的油麗邨卓麗樓，拘捕涉嫌爆竊的31歲姓李男子。據悉被捕人是店舖前職員，正被扣查，案件由觀塘警區刑事調查隊第四隊跟進。
最Hit
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
2026-02-02 18:30 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
2026-02-02 17:19 HKT
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
2026-02-02 17:34 HKT
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
2026-02-02 13:00 HKT