鯉魚門廣場店舖遇竊失萬元財物 警追查拘31歲前職員

油塘鯉魚門廣場一店舖，負責人今日（2月3日）下午3時許報案，表示遭遇爆竊，損失約1150元現金，及3部共約值10500元的手機。

警員初步調查後，於附近的油麗邨卓麗樓，拘捕涉嫌爆竊的31歲姓李男子。據悉被捕人是店舖前職員，正被扣查，案件由觀塘警區刑事調查隊第四隊跟進。