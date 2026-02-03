珍惜生命｜旺角山東街男子墮樓亡 警查身份
發佈時間：21:10 2026-02-03 HKT
今日（3日）晚上7時許，警方接獲報案，指一名男子倒卧山東街98號東華學院鍾秦蘭鳳大樓對開馬路，奄奄一息，懷疑他從高處墮下。救援人員接報到場，經檢查後證實男子當場死亡，警方正調查其身份及墮樓原因。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
