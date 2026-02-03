Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中環12歲女童暈倒旅遊巴 急送院幸恢復意識

突發
更新時間：21:02 2026-02-03 HKT
發佈時間：21:02 2026-02-03 HKT

中環夏愨道10號，今日（2月3日）晚上7時許一名老師報案，指旅遊巴上址停泊期間，發現12歲女童在車內暈倒。救護員接報趕至，將昏迷女童被送往瑪麗醫院搶救，幸她其後恢復意識。女童暈倒原因仍在調查。

