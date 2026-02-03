警破旺角花園街毒窟 拘經營者及吸毒7男女
旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查，今日（2月3日）在區內打擊毒品，突擊搜查花園街一單位。該單位內一名39歲姓陳本地男子，涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」；另外6名本地男子及1名本地女子（37至70歲），則涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。
行動中警方共檢獲約53克懷疑海洛英、約20克懷疑霹靂可卡因、約5克懷疑冰毒及一批懷疑吸食毒品的工具，包括「冰」壼、錫紙及打火機等。涉案毒品總市值約5.7萬元。
根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元和監禁15年。任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年。警方呼籲市民切勿以身試法。
