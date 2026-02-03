Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警破觀塘工廈製毒中心 拘5男包括幕後主使 檢$490萬冰毒

警方毒品調查科人員昨日（2月2日）搗破觀塘一工廈內的製毒中心，並在沙田一私人屋苑拘捕幕後操縱者。行動中警方共拘捕5名本地男子（31至54歲），並檢獲約值490萬元的懷疑冰毒。

首先在昨日上午，警方在觀塘一工業大廈內截查4名本地男子，其後進一步搜查其中一名54歲男子租用的單位，揭發單位內藏約9.5公斤懷疑冰毒及一批懷疑製毒工具。警方遂分別以「販運危險藥物」及「製造危險藥物」拘捕上述4男。

其後在同日晚上，警員於沙田一私人屋苑內，截查另一名31歲男子。經查，該男子涉嫌同為販毒集團成員，懷疑操控同案其他被捕人販毒。他涉嫌「串謀販運危險藥物」被捕。

案件將於明日（2月4日）上午在觀塘裁判法院提堂。資料圖片
5名被捕男子中，54歲男將被暫控一項「販運危險藥物」罪、一項「製造危險藥物」罪及一項「串謀販運危險藥物」罪，31歲男則被暫控一項「串謀販運危險藥物」罪，案件將於明日（2月4日）上午在觀塘裁判法院提堂。其餘3人則獲准保釋候查，須於3月上旬向警方報到。

警方強調，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。

