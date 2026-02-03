Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

拉布拉多犬BB右後腳骨裂 揭遭人掟向牆角 女狗主前夫被捕

突發
更新時間：00:05 2026-02-04 HKT
發佈時間：18:20 2026-02-03 HKT

今日（3日）下午4時許，警方接獲深水埗九江街一間獸醫診所的職員報案，指一隻僅數個月大的拉布拉多犬右後腳骨裂，懷疑被人虐待。警方到場調查，並向女狗主錄取口供，又要求愛協到場協助，警方將案件暫列「殘酷對待動物」處理，暫時無人被捕。

據了解，涉事的拉布拉多犬大約3至6個月大，雄性。女狗主今日帶愛犬睇獸醫，獸醫發現牠的右後腳骨裂。狗主報稱愛犬早前被人擲向牆角，導致牠的右腳受傷，遂今日帶牠求診。

愛護動物協會回覆查詢時表示，愛協督察接獲警方轉介一宗懷疑殘酷對待動物案件，一私家獸醫診所發現一隻年幼拉布拉多犬受到虐待，右後腿受傷。經商議後狗隻會繼續於診所留醫接受治療。

警方指，經初步調查，以「涉嫌殘酷對待動物」拘捕一名姓施（50歲）男子，現正被扣留調查。案件交由深水埗警區刑事調查隊第四隊跟進。據悉，被捕男子為狗主前夫。

受傷狗隻已交由上址的動物診所繼續檢查及照顧。

 

