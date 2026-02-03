Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

石蔭邨斜路的士司機「躺平」駕駛 涉不小心駕駛遭票控

突發
更新時間：11:49 2026-02-03 HKT
發佈時間：11:49 2026-02-03 HKT

葵涌石蔭邨對開斜路日前驚現「無人駕駛」的士，有網民於上月28日上載一段短片，拍得司機懷疑以嚇人姿勢開車，一度躺著身體「躺平駕駛」。及後看清楚後才驚見司機躺在駕駛位置踩油門，駕駛態度顯然有問題。事件引起警方關注，新界南總區交通部人員主動對案件展開調查。經深入調查後，人員今日（2月3日）票控一名51歲本地男司機涉嫌「不小心駕駛」。事件中並無人受傷。

的士溜前看似無人駕駛。「車cam L（香港群組）」影片截圖
細看車上的司機戴上鴨舌帽，疑似正在「躺平」駕駛。FB「車cam L（香港群組）」
上月28日社交平台facebook群組「車cam L（香港群組）」有網民發帖，留言「躺平駕駛技能」，並在回應欄補充，「留意咗佢一陣㗎喇，佢喺隊尾已經係咁㗎啦」。涉事的士在葵涌梨木道石蔭邨對開，當時正在落斜的馬路上行駛，但車上司機位空蕩蕩，驟眼看似無人駕駛。

及後細看短片才見到，車上的司機戴上鴨舌帽，疑似正在「躺平」駕駛，身體幾乎完全平躺，僅露出少許頭部，期間一度短暫略為起身視察路況，見到戴口罩的司機真身。

警方今日表示，留意到近日網上流傳一段短片，顯示一輛市區的士於1月28日上午，在葵涌梨木道懷疑未有適當固定汽車制動器而讓車輛溜前。

新界南總區交通部人員主動對案件展開調查。經深入調查後，人員今日（2月3日）票控一名51歲本地男司機涉嫌「不小心駕駛」。事件中並無人受傷。

根據《道路交通條例》，干犯不小心駕駛，最高可被判監禁6個月及罰款5,000元。警方呼籲駕駛人士，不小心駕駛屬嚴重罪行，一經定罪，除會被罰款外，亦可能判處監禁，市民切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法行動，打擊其他交通違例事項，透過嚴厲執法確保道路暢通、保障市民安全，並提高道路使用者的安全意識。

