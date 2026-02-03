珍惜生命｜香港仔華富邨60歲男子梯間墮下 當場證實不治
更新時間：07:54 2026-02-03 HKT
發佈時間：07:54 2026-02-03 HKT
發佈時間：07:54 2026-02-03 HKT
香港仔發生墮樓事件。周二（3日）凌晨約3時，警方接報指華富（二）邨華興樓有人懷疑從高處墮下。警員及救援人員到場後，發現一名60歲姓黃男子倒臥在大廈對開位置，經檢驗後證實當場不治。
警方初步調查，相信事主從大廈梯間墮下，現場未有發現遺書，事件原因仍有待進一步調查，死因須待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
