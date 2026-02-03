Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜九龍城63歲婦疑財困單位墮下 伏屍大廈平台

突發
更新時間：05:03 2026-02-03 HKT
發佈時間：05:03 2026-02-03 HKT

九龍城發生墮樓事件。周二（3日）凌晨1時許，一名女子倒臥於沙浦道46號的大廈平台，懷疑從高處墮下，其兒子發現後報案。

救援人員到場後，證實姓庒（63歲）女事主已當場死亡。警方初步調查，相信事主由上址一單位墮下，現場未有檢獲遺書。案件列作有人從高處墮下處理，死因有待驗屍後確定。

據悉，死者家人於內地經營房地產生意，她經常返回內地協助丈夫處理生意業務，不過，過去數月因內地生意不景，公司有虧損及欠銀行貸款事宜，令死者情緒變得不穩定，懷疑因財務困境而輕生。 

 

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
23小時前
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
生活百科
18小時前
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
生活百科
18小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
18小時前
宣萱罕談離開TVB內幕：成個運作方式，我覺得唔舒服 頂唔順「刷鞋」文化 離巢導火線曝光
宣萱罕談離開TVB內幕：成個運作方式，我覺得唔舒服 頂唔順「刷鞋」文化 離巢導火線曝光
影視圈
13小時前
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
飲食
16小時前
湖南拍賣地標「天下銀樓」。
00:32
天下銀樓︱湖南拍賣地標含銀1.75噸 ¥1200萬賤賣一原因無人出手
即時中國
4小時前
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
影視圈
17小時前
李家仁醫生「斷崖式暴瘦」惹全城擔憂  螫伏1年再有驚人變化  一特徵徹底改變令人嘆息
李家仁醫生「斷崖式暴瘦」惹全城擔憂  螫伏1年再有驚人變化  一特徵徹底改變令人嘆息
影視圈
18小時前
一次大戰期間使用的炮彈大小不一，事件中炮彈約20厘米長。
炮彈塞肛│法24歲男直腸疼痛求醫 手術後發現一次大戰炮彈
即時國際
1小時前