有片｜元朗黑漢遭兩惡煞截車狂打 疑因感情問題遭跟蹤毆打

網上今日（2日）流傳兩段影片，片中見到3名男子於元朗的馬路發生打鬥，拳拳到肉。據了解，事主有三合會背景，因感情問題而遭人尾隨跟縱，當他駕駛七人車至元朗鬧市時，突然遭兩輛七人車撞及。事主落車理論之際竟被對方毆打，其中一人更一度使用棒球棍。

第一段影片見到，3輛白色七人車停在青山公路元朗段珍珠樓對開，當時路上交通繁忙，不少車輛響鞍。一名身穿黑衫的男子在路中心被兩名男子追打，其中身穿藍色外套的男子更手持棒球棍施襲，黑衣男四處閃躲，其中身型肥胖的男子叫藍衣男先返上車，之後再衝上前毆打黑衣男。

另一條片段則顯示，黑衣男子被肥男捉住狂打，拳拳到肉，同時亦拍到3輛七人車損毀嚴重，其中一輛七人車車頭嚴重損毀，另一輛七人車則左邊車身凹陷，整個泵把飛脫。

消息指，一名40歲姓郭男子駕駛七人車沿谷亭街駕駛，當時有兩輛七人車一直尾隨，至青山公路元朗段近南邊圍時，郭男的七人車被尾隨兩車撞及夾停。郭男落車查看，詎料被兩名七人車司機毆打，其中一人更一度使用棒球棍。兩名施襲者得手後，駕駛七人車離開，郭男自行報警求助。郭男膝頭受傷，自行到博愛醫院治理，警方到場調查，得知郭男與兩名施襲者並不認識，但三人均有三合會背景，初步相信郭男因感情問題而遇襲。

警方表示，事件發生於今日（2日）下午4時許，青山公路元朗段近鳳翔路交界發生3車相撞，其中兩名司機與另一名司機發生爭執，其後發生打鬥，雙方其後駛離現場。