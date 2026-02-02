Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關宣傳隊現身旅遊博覽會 提醒市民預繳消費須謹慎

更新時間：16:14 2026-02-02 HKT
發佈時間：16:14 2026-02-02 HKT

「香港旅遊博覽會2026」於1月29日起一連4日在灣仔會展舉行，吸引多名市民入場，其間海關宣傳隊在會場內與市民交流，講解購買預繳套餐時需要注意事項，提醒消費前要留意服務條款細則及潛在風險，並即場解答市民對《商品說明條例》疑問。

海關提醒市民購買預繳服務時一定要認清商戶如結業帶來的風險，並需考慮個人需要及財務狀況，細閱合約有效期及服務內容，亦要保留交易單據、合約及相關紀錄。

如市民舉報不良營商，可致電海關24小時熱線 182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格（https://eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc/）舉報懷疑違反《商品說明條例》的事宜。

海關宣傳隊在會場內與市民交流，講解購買預繳套餐時需要注意事項。香港海關fb圖片
