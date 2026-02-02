Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警新界南一連三日打擊酒駕毒駕 拘捕6男 包括一名通緝人士

突發
更新時間：04:15 2026-02-02 HKT
發佈時間：04:15 2026-02-02 HKT

警方表示，為打擊酒後、毒後及超速駕駛等違規行為，新界南總區交通部執行及管制組人員1月30日至昨日（2月1日），一連三日，在區內主要幹道設置路障及重點巡查酒吧區，截查可疑車輛及進行反超速執法行動，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試。

行動中，人員一共拘捕6名本地男子，年齡介乎27至54歲，分別涉嫌「酒後駕駛」、「末能提供呼氣樣本以作呼氣測試」、「未能提供口腔液樣本以進行快速口腔液測試」、「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」。其中一名41歲被捕男子亦被發現為通緝人士。

另外，人員偵測到108部車輛懷疑超速行駛，將向有關司機發出告票。人員亦發現8輛私家車懷疑經過非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，涉事車輛已被拖往汽車扣留中心作進一步檢驗，人員同時發出三張欠妥車輛報告。

警新界南一連三日打擊酒駕毒駕 拘捕6男。警方圖片
警方呼籲駕駛人士，毒後駕駛、酒後駕駛及超速駕駛均屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款及停牌，亦會判處入獄，市民切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法行動，打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。

