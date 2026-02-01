西灣河興東邨男子上門探望 揭50歲胞弟倒斃睡房 屍體發脹

今日（2月1日）早上8時42分，西灣河興東邨興康樓一名50歲姓吳男子，被其兄長發現暈倒在寓所的房間內。救援人員接報到場，經檢驗後證實事主當場死亡。警員調查後列作「屍體發現」處理，死因有待驗屍後確定。

據了解，吳男獨居上址，他有肝及腸道病歷。現場消息稱，吳的胞兄上月中曾與他聯絡溝通。至今日早上8時許，吳兄上門探訪，但沒有人應門，他用後備鎖匙開啟鐵閘及木門後，發現弟弟倒臥床上，立即報案。警方及救護員到場後證實事主已死亡，他身體發黑，發脹及又有屍蟲，並沒有可疑傷勢。警察檢查後，證實現場並沒有任何可疑及打鬥痕跡，屋內財物亦無異樣。案件交由柴灣分區雜項調查隊跟進。