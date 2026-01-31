Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門兩縱火案多車被毀 兩男涉縱火及刑毀被捕

突發
更新時間：17:54 2026-01-31 HKT
發佈時間：17:54 2026-01-31 HKT

屯門昨日（30日）發生兩宗縱火案，涉及和田邨及寶塘下露天停車場，多輛車被焚毀。消防認為起火原因有可疑，警方經調查後拘捕兩名非華裔男子，涉嫌「縱火」及「刑事毀壞」。

事件發生於昨日清晨5時，警方接獲地點和田邨保安報案，指停泊於和彩樓對開的車輛懷疑起火，其後又接報塘亨路寶塘下露天停車場亦有車輛懷疑起火。消防將火救熄，經初步點算，和田邨有一輛電單車起火，火勢其後波及另外3輛單車及1架手推車。至於寶塘下露天停車場則有6輛私家車及2輛輕型貨車起火，案件列作「縱火」處理。

相關新聞 : 屯門和田邨縱火燒車 電單車單車共5車遭殃
相關新聞 : 屯門寶塘下停車場起火 黑煙沖天 至少8車焚毀 疑與和田邨縱火相關

寶塘下縱火：

和田邨縱火：

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
影視圈
9小時前
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
投資理財
7小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
02:26
上環日圓劫案｜周一鳴：6人被捕 一名日籍漢充當內應 起回部分贓款
突發
6小時前
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
影視圈
2026-01-30 15:29 HKT
$200多元棄地上 黃竹坑商場有錢無人執 憂「跌錢黨」設陷阱？ 路人反應震碎網民三觀｜Juicy叮
$200多元棄地上 黃竹坑商場有錢無人執 憂「跌錢黨」設陷阱？ 路人反應震碎網民三觀｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
昔日「EYT三小花」驚變「老太」？臉色蠟黃外貌難以識別 網民反應兩極：怎麼混上血了
昔日「EYT三小花」驚變「老太」？臉色蠟黃外貌難以識別 網民反應兩極：怎麼混上血了
影視圈
8小時前
油缸車與巴士相撞。網上圖片
秀茂坪九巴與油缸車相撞 3人受傷　巴士下層損毀嚴重
突發
5小時前
美已婚女老師與17歲男生不倫戀 趁夫打獵邀回家激戰 法庭咁判
即時國際
14小時前