屯門兩縱火案多車被毀 兩男涉縱火及刑毀被捕

屯門昨日（30日）發生兩宗縱火案，涉及和田邨及寶塘下露天停車場，多輛車被焚毀。消防認為起火原因有可疑，警方經調查後拘捕兩名非華裔男子，涉嫌「縱火」及「刑事毀壞」。

事件發生於昨日清晨5時，警方接獲地點和田邨保安報案，指停泊於和彩樓對開的車輛懷疑起火，其後又接報塘亨路寶塘下露天停車場亦有車輛懷疑起火。消防將火救熄，經初步點算，和田邨有一輛電單車起火，火勢其後波及另外3輛單車及1架手推車。至於寶塘下露天停車場則有6輛私家車及2輛輕型貨車起火，案件列作「縱火」處理。

寶塘下縱火：

和田邨縱火：