屯門兩縱火案多車被毀 兩男涉縱火及刑毀被捕
更新時間：17:54 2026-01-31 HKT
發佈時間：17:54 2026-01-31 HKT
發佈時間：17:54 2026-01-31 HKT
屯門昨日（30日）發生兩宗縱火案，涉及和田邨及寶塘下露天停車場，多輛車被焚毀。消防認為起火原因有可疑，警方經調查後拘捕兩名非華裔男子，涉嫌「縱火」及「刑事毀壞」。
事件發生於昨日清晨5時，警方接獲地點和田邨保安報案，指停泊於和彩樓對開的車輛懷疑起火，其後又接報塘亨路寶塘下露天停車場亦有車輛懷疑起火。消防將火救熄，經初步點算，和田邨有一輛電單車起火，火勢其後波及另外3輛單車及1架手推車。至於寶塘下露天停車場則有6輛私家車及2輛輕型貨車起火，案件列作「縱火」處理。
相關新聞 : 屯門和田邨縱火燒車 電單車單車共5車遭殃
相關新聞 : 屯門寶塘下停車場起火 黑煙沖天 至少8車焚毀 疑與和田邨縱火相關
寶塘下縱火：
和田邨縱火：
最Hit
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
2026-01-30 14:26 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
2026-01-30 15:29 HKT