有片｜紅磡船P深夜播勁歌惹近20戶報警 水警到場喝止 居民斥「黐線」

昨晚（30日）約9時，執法部門接獲紅磡海逸豪園一帶近20名住戶報案，指一艘停泊於紅磡對開海面的遊艇進行「船P」活動，船上播放強勁節奏流行音樂，聲浪隨海面傳播，嚴重滋擾附近住宅。

燈火通明兼開水下燈 負責人遭口頭警告

水警輪接報迅速駛至相關水域，發現涉事遊艇燈火通明，並開啟水下照明燈，海面映射出耀眼燈光，音樂音量明顯超出合理水平，遠遠也清晰聽到強勁音樂節拍，包括激昂版台灣流行曲《童話》。警員隨即以揚聲器指示船上負責人即時降低音量，並要求到船尾對話，直言音樂已影響附近居民。

船P私人社交聚會 船上約有20人

經初步調查，涉事船隻當時正舉行私人社交聚會，船上約有20人。負責人在水警勸喻及警告後，隨即關掉音響系統，現場回復寧靜。警方其後向負責人作出口頭警告，事件列作「噪音投訴」跟進。

事件在網上引起討論，有受影響居民留言指「佢地都玩得好誇張」、「嘈到住30幾樓都聽到」、「真係黐線㗎」，亦有人表示相關情況「幾乎每個月都有」，「越來越離譜」，促請當局嚴正執法，對違規者作出檢控。

警方提醒，根據《噪音管制條例》，任何人在晚上11時至翌日上午7時，在公眾地方或鄰近地方（包括海面）發出擾人噪音，均屬違法，違者可被檢控。