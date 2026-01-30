Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關一連3日機場破3毒案 檢$1900萬K仔海洛英 3男被捕明提堂

突發
更新時間：22:44 2026-01-30 HKT
發佈時間：22:44 2026-01-30 HKT

香港海關一連兩日（1月29日和30日）在香港國際機場偵破3宗旅客販運毒品的案件，共檢獲約9公斤懷疑海洛英及約41公斤懷疑氯胺酮，市值共約1900萬元，並拘捕3名男子。海關人員同時亦在其中一名男子的隨身行李中檢獲3支未完稅香煙。

首宗案件涉及一名昨日（29日）從泰國曼谷經文萊斯里巴加灣市抵港的31歲男旅客。海關人員清關時，在其寄艙行李內發現該批重約9公斤、估計市值約500萬元的懷疑海洛英，遂把該名男子拘捕。

第一宗案件中檢獲的懷疑海洛英。
第一宗案件中檢獲的懷疑海洛英。


第二宗案件中，一名34歲男旅客昨日從德國柏林經卡塔爾多哈飛抵本港。海關人員清關時，在其寄艙行李內發現重約20公斤、估計市值約700萬元懷疑氯胺酮，遂把該名男子拘捕。

第二宗案件中檢獲的懷疑氯胺酮。
第二宗案件中檢獲的懷疑氯胺酮。


第三宗案件中，一名35歲的男旅客今日（30日）從比利時布魯塞爾飛抵本港。海關人員清關時，在其寄艙行李箱內發現重約21公斤、估計市值約700萬元的懷疑氯胺酮，及在其隨身行李內發現3支未完稅香煙，遂把該名男子拘捕。

第三宗案件中檢獲的懷疑氯胺酮。
第三宗案件中檢獲的懷疑氯胺酮。


首兩宗案件的被捕男子已各被控一項販運危險藥物罪，而第三宗案件的被捕男子亦已被控一項販運危險藥物罪，一項管有未完稅香煙和一項未有向海關人員申報的罪名。三宗案件明日（31日）在九龍城裁判法院提堂。

