巴士安全帶︱市民：十全十美真係好難 政府應該諗得周詳啲

巴士強制佩戴安全帶法例實施近一周，引來坊間不少爭議，運輸及物流局局長陳美寶周五（30日）宣布暫時不會要求乘客乘坐巴士時強制佩戴安全帶。《星島頭條》記者今日在金鐘了解市民對相關政策睇法。有市民表示為安全起見，坐巴士時仍然戴安全帶，但亦有人認為搭短途車仍要扣安全帶，比較不方便，「長途就會扣，短途就有啲唔方便，扣安全帶好麻煩」。

市民劉先生認為政府應認真研究，顧及市民感受。

市民劉先生表示，巴士強制佩戴安全帶法例未實施前，自己都會佩戴安全帶，坦言發生意外，安全帶便是保命工具。他認為法例實施至今僅數日，社會上已有不同的聲音，認為政府應認真研究，「（政府）都要顧及市民感受，最好留返啲彈性，未必所有乘客都用到條安全帶，小朋友同成人嘅安全帶都唔一樣」。

市民李女士表示為安全起見，搭車時必定會佩戴安全帶。

市民葉小姐稱扣安全帶很麻煩，但乘搭長途車時都會佩戴。

市民李女士亦向記者表示為安全起見，搭車時必定會佩戴安全帶，特別乘搭高速巴士時，扣上安全帶會更安全，「十全十美真係好難，最緊要安全第一，你見好多嚴重交通意外都係無戴安全帶....其實佢（政府）應該諗得周詳啲再實行」。至於市民葉小姐則稱扣安全帶很麻煩，但乘搭長途車時都會佩戴，「長途就會扣，短途就有啲唔方便，扣安全帶好麻煩」。

