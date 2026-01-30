Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜男中醫用AI製假捐款紀錄向庫務署申請扣稅 涉行使虛假文書被捕

更新時間：19:00 2026-01-30 HKT
發佈時間：17:01 2026-01-30 HKT

大埔宏福苑去年11月26日發生五級火災，累計168人死亡，全城哀痛，紛紛捐款助災民渡過難關，重建家園，詎料近日疑有人向政府部門提交虛假捐款記錄，以申請捐款收據作稅務扣除，涉款2.5萬元。警方經調查後，拘捕一名39歲本地男子。

警方1月15日接獲報案，指懷疑有人向相關部門提交虛假捐款記錄以申請捐款收據作稅務扣除，該記錄牽涉的金額為2.5萬元。經深入調查後，警方昨日（29日）以涉嫌「行使虛假文書」拘捕一名39歲姓區本地男子，他現正被扣留調查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第六隊跟進。

消息指，被捕姓區男子報稱中醫，早前他向庫務署提交捐款紀錄，聲稱向「大埔宏福苑援助基金」捐款2.5萬元。庫務署職員於本月初替區男處理有關捐款收據，仔細檢查下發現收據上的文字是AI生成，於是向有關銀行了解，證實未有任何捐款紀錄，隨即報警求助。至昨日，區男自行到深水埗警署自首，經警誡下承認犯案。

翻查資料，市民向「大埔宏福苑援助基金」作出的捐款，會被視為捐贈予政府作慈善用途的認可慈善捐款。捐款人可在有關課稅年度申請並獲得扣除該捐款，5萬元或以下的捐款，若以轉帳方式過戶至基金戶口，可透過捐款記錄以作核實，獲得稅務寬減。
 

 

