24歲青年離家失蹤3日 救援人員登自殺崖搜索
更新時間：13:41 2026-01-30 HKT
發佈時間：13:41 2026-01-30 HKT
一名24歲男子，本周二（27日）離家後與家人失聯，家人於翌日報警。今日（30日）早上11時23分，警方、消防員及民安隊在清水灣飛霞路集合，登往自殺崖找尋其蹤影。政府飛行服務隊直升機亦加入協助搜索。
