上環兩日籍男遭當街劫走逾5千萬日圓 警追緝兩匪
更新時間：10:40 2026-01-30 HKT
發佈時間：10:40 2026-01-30 HKT
發佈時間：10:40 2026-01-30 HKT
上環德輔道中272-284號一商業中心對開，今（30日）早上9時47分，有兌換店職員報案，目睹兩名男子被兩賊人打劫，搶走一筆現金。警員到場調查，兩名分別28及52歲日本籍事主報稱被劫去5800萬日圓，相等約250萬港元。現場消息稱，兩賊由的士落車，打劫後跳上一部私家車逃走。警員正在場調查事件。
最Hit
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
2026-01-29 12:08 HKT
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
2026-01-28 16:41 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
2026-01-29 12:00 HKT
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
2026-01-29 10:37 HKT