上環兩日籍男遭當街劫走逾5千萬日圓 警追緝兩匪

突發
更新時間：10:40 2026-01-30 HKT
發佈時間：10:40 2026-01-30 HKT

上環德輔道中272-284號一商業中心對開，今（30日）早上9時47分，有兌換店職員報案，目睹兩名男子被兩賊人打劫，搶走一筆現金。警員到場調查，兩名分別28及52歲日本籍事主報稱被劫去5800萬日圓，相等約250萬港元。現場消息稱，兩賊由的士落車，打劫後跳上一部私家車逃走。警員正在場調查事件。

