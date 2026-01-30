屯門疑連環縱火案 寶塘下、和田邨兩小時內共11車焚毀黑煙沖天

屯門今日清晨接連發生兩宗火警，其中一宗涉及多輛私家車猛烈焚燒，黑煙直衝半空，場面驚心，幸兩宗事件均未造成人命傷亡。

寶塘下露天車場8車陷火海

今日（30日）早上6時33分，警方及消防接獲多宗報案，指屯門塘亨路寶塘下、近和田邨一個露天停車場有多輛私家車起火，火勢猛烈，現場冒出大量濃煙，期間更一度傳出爆炸聲。消防隨即派出一條喉及一隊煙帽隊展開撲救。

據了解，火警至少殃及7輛私家車、1輛電單車，另有3輛單車及1輛手推車被波及，約10名市民自行疏散至安全位置。火勢於早上7時15分左右被救熄，事件中無人受傷，惟多輛車輛嚴重焚毀。消防正調查起火原因，初步認為有可疑。

發現報警的的士司機表示，一直將車泊在涉事停車場，近日加租後，泊車月費增至2500元，一直相安無事，自己亦與人無過節，不明白火警原因。他稱，最初發現火警時聽到響聲，火頭同時在兩邊一起燃燒。

和田邨3電單車疑遭縱火

而在較早前的凌晨5時左右，與寶塘下相距不遠的和田邨亦發生另一宗懷疑縱火案。消防接報指和彩樓對開位置有電單車起火，消防人員趕抵後迅速將火救熄，惟現場有3輛電單車被焚毀，另有一部手推車和一部單車被波及，幸無人受傷。

消防經初步調查後，案件已交由警方跟進。警方不排除兩宗火警存在關聯，正展開進一步調查。