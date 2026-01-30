Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警聯入境處新界多區掃黃及反黑工 共拘35人包括29內地男女

突發
更新時間：01:40 2026-01-30 HKT
發佈時間：01:40 2026-01-30 HKT

新界南總區機動部隊與葵青、荃灣、沙田、大嶼山及機場警區，聯同入境事務處，昨日（29日）進行代號「冠軍」(CHAMPION)及「嶺馬」(LANDMASTER) 的反非法勞工及掃黃聯合行動，突擊搜查區內多個罪案黑點。

行動中，人員共拘捕35人，包括四名本地男子、一名泰國籍男子、十三名內地男子、十六名內地女子及一名菲律賓籍女子，年齡介乎20至69歲，分別涉嫌「違反逗留條件」、「協助及教唆他人違反逗留條件」、「行使偽造文件」、「使用他人身分證」、「逾期居留人士接受僱傭工作」、「盜竊罪」及「僱用不可合法受僱的人」。

警聯入境處新界多區掃黃及反黑工，共拘35人包括29內地男女。警方圖片
當中，新界南總區機動部隊人員和荃灣警區特別職務隊聯同入境事務處人員於荃灣市中心一帶進行掃黃行動，拘捕13名內地女子懷疑進行賣淫活動，涉嫌「違反逗留條件」。

所有被捕人現正被扣留調查，並將由警務處及相關部門作出跟進。

 

