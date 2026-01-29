警拘5男涉全港27宗「猜猜我是誰」 涉款達$226萬 2骨幹為內地人

「猜猜我是誰」電話騙案停不了！警方拘捕5名男子，涉及全港27宗「猜猜我是誰」騙案，騙款達226萬元，最大損失的案件金額高達60萬，受害人為72歲長者。被捕男子中，其中2名內地男為犯罪集團骨幹成員，負責操控和監察收錢過程，其餘3人為收取騙款的傀儡。

深水埗警區刑事部針對區內「猜猜我是誰」電話騙案作分析，經深入調查，鎖定一個涉及全港各區電話騙案的犯罪集團。 警方於本月內展開一連串執法行動，分別於1月13日、16日以及28日展開拘捕行動，於深水埗區及將軍澳區以涉嫌「串謀欺詐」罪拘捕5名電騙集團成員。

深水埗警區重案組高級督察梁偉軒講述案件。

被捕5人包括3名持雙程證內地男子以及2名持香港身份證男子，年齡介乎17至44歲，其中2名持雙程證的內地男子為集團骨幹成員，負責操控和監察收錢過程，另外3人為負責向受害人收取騙款的傀儡，他們為「搵快錢」透過網上求職，被犯罪集團招攬行騙。

警方指被捕人士共牽涉27宗發生於全港的「猜猜我是誰」騙案，案中受害人年齡介乎65至95歲，分別收到騙徒電話假扮家人，並以各種理由要求受害人交出金錢，涉款達約226萬元，最大損失的案件金額高達60萬，受害人為72歲長者，他收到騙徒來電，對方訛稱為其女婿，因刑事案件被拘捕需要保釋。

深水埗警區重案組高級督察梁偉軒指，其中3名被捕人早前已被暫控「串謀欺詐罪」，並已提堂，而其餘2名被捕人現正被扣留調查。