乘客被困安全帶｜城巴稱鎖扣遭錫紙阻礙 疑涉蓄意破壞將報警

城巴一名男乘客今日（29日）搭車前往長沙灣，惟安全帶鎖扣懷疑故障，導致他被困逾45分鐘，最終要消防到場協助解困。城巴早前表示將檢查涉事安全帶，調查故障原因。至傍晚城巴更新，表示今日下午進一步檢查涉事安全帶後，發現鎖扣內部被一張錫紙阻礙正常運作，正循有人蓄意破壞安全帶方向調查，公司將報警處理。

據了解，一名40歲男乘客今早約11時許，乘坐城巴往蘇屋邨方向，途經長沙灣道準備下車時，發現座位安全帶卡住無法鬆綁，司機停車協助期間關掉空調，導致乘客感到不適。司機最終報警處理，警方、消防及救護員到場後，由消防員協助解除安全帶，乘客因身體不適被送往明愛醫院治理。

相關報道：巴士男乘客無法解開安全帶 被困逾45分鐘 城巴致歉並調查原因