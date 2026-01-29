香港海關積極開拓「認可經濟營運商」版圖 與卡塔爾深入討論互認安排進程

繼去年6月與沙特阿拉伯海關簽署「認可經濟營運商（AEO）」互認安排後，香港海關繼續積極向中東地區開拓AEO版圖，展開與卡塔爾海關聯合認證工作，為落實雙方AEO互認安排，邁出重要一步。

海關貿易關係及公共傳訊科高級參事李志銘，上周二至四（1月20至22日）率領代表團，與卡塔爾海關事務助理主席Talal Al-Shaibi及其AEO團隊會面，並深入討論落實互認安排的進程。

其後，代表團亦參觀了兩間卡塔爾AEO公司，分別為GWC Logistics及QLife Pharma1並進行聯合認證工作，以深入了解卡塔爾AEO計劃的認證準則。