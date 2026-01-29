香港海關積極開拓「認可經濟營運商」版圖 與卡塔爾深入討論互認安排進程
更新時間：18:50 2026-01-29 HKT
發佈時間：18:50 2026-01-29 HKT
發佈時間：18:50 2026-01-29 HKT
繼去年6月與沙特阿拉伯海關簽署「認可經濟營運商（AEO）」互認安排後，香港海關繼續積極向中東地區開拓AEO版圖，展開與卡塔爾海關聯合認證工作，為落實雙方AEO互認安排，邁出重要一步。
海關貿易關係及公共傳訊科高級參事李志銘，上周二至四（1月20至22日）率領代表團，與卡塔爾海關事務助理主席Talal Al-Shaibi及其AEO團隊會面，並深入討論落實互認安排的進程。
其後，代表團亦參觀了兩間卡塔爾AEO公司，分別為GWC Logistics及QLife Pharma1並進行聯合認證工作，以深入了解卡塔爾AEO計劃的認證準則。
最Hit
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
2026-01-28 16:41 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
沙田櫻花2026｜石門過百棵櫻花最新開花情況！富士櫻/吉野櫻粉紅花海 附交通方式+櫻花花期
2026-01-28 17:10 HKT
長者社企麵包店荃灣開張！每日新鮮出爐蛋撻/菠蘿包 全場8折優惠+必試$55越式法包配咖啡
2026-01-28 18:15 HKT
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
2026-01-28 19:30 HKT
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
2026-01-28 13:50 HKT