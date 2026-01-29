男乘客搭巴士戴安全帶 無法解開被困逾45分鐘 城巴致歉：將調查故障原因

巴士安全帶新法例1月25日正式生效，乘客坐巴士時，若座位設有安全帶，必須強制佩戴，否則即屬違法。今日（29日）一名男子乘搭城巴前往長沙灣，惟下車時未能解開安全帶，最終要消防到場協助解困，擾攘逾45分鐘。

事件發生於早上11時28分，警方接獲一名巴士司機報案，指一名40歲男乘客在長沙灣深水埗運動場外準備落車時，未能解開安全帶及感到不適。消防接報到場協助解困，最終男子清醒由救護車送往明愛醫院治理。據了解，司機停車協助期間關掉冷氣，導致乘客感到不適，感到頭暈。

消防人員慢慢鬆開安全帶，露出空間讓陳先生離開，照片亦見安全帶仍在座位上扣好。《東張西望》圖片

陳先生向《東張西望》提供當時照片，指有多名消防員協助救援。《東張西望》圖片

事主陳先生向《東張西望》表示，事發時他由將軍澳乘坐城巴路線「795X」前往長沙灣上班，並遵守法例使用安全帶，惟他準備下車時，發現未能解開安全帶，感到非常徬徨，只能求助其他乘客幫忙通知車長。他指巴士沒有開冷氣，加上安全帶很緊，所以感到頭暈，最終自己被困超過45分鐘，消防員慢慢鬆開安全帶，露出空間讓他離開。

城巴回覆《星島頭條》表示，早上約10時城巴一輛795X號線往蘇屋方向的巴士，車長接獲乘客報告，指其中一條安全帶未能解開。車長隨即按照既定指引，安排巴士停靠最接近的長沙灣昌華街巴士站跟進。車長向車務控制中心報告事件後，該名乘客在消防人員協助下離開座位。

消防處指，今早11時27分接報，消防出動3輛消防車、一輛救護車、一輛救護電單車，合共16名消防員及4名救護員到場處理事件。

城巴：檢查涉事安全帶 調查故障原因

城巴指高度關注事件，將檢查涉事安全帶，調查故障原因，並就事件對乘客乘車體驗及行程受影響致歉，公司已即時作出指示，加強對車隊安全帶的檢查工作，以確保其處於良好狀態。為配合安全帶新規定實施，城巴正進行一項安全帶專項檢查，目標在短期內完成對全車隊逾1700輛巴士每條安全帶的深度檢查。此外，本公司已將安全帶性能的各項測試項目納入巴士每月例行檢查，以監測安全帶使用率提升後的狀況。