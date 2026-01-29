澳門65歲港漢涉縱火被捕 疑扔未熄煙頭入垃圾桶釀火警
更新時間：17:25 2026-01-29 HKT
發佈時間：17:25 2026-01-29 HKT
澳門一名65歲姓杜香港無業男子，周二（1月27日）上午10時許，手持香煙途經友誼大馬路一處行人道時，涉嫌隨手將未熄的煙蒂丟入垃圾桶內，引致垃圾桶冒煙起火被焚毀，周邊熏黑，附近花圃植物也被波及。
澳門司警接報調查後，昨日（1月28日）中午在關閘口岸拘捕涉案港漢。其後，澳門司警落案控以港漢縱火罪，案件今日（1月29日）上午移送檢察院偵辦。
