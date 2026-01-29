觀塘私房菜慘遇「60人霸王餐」 老闆親揭背後原因 以蝕本價籲「幫手食」獲網民力撐

位於觀塘的「東記私房菜」周三（28日）在社交平台發文求助，指一名舊客預訂60人「結婚宴席」竟無力付款，到場人數更「得一圍枱唔夠」，變相食「霸王餐」，最終報警求助。老闆經了解後，發現該食客竟在半年前遭遇裁員，其後更墮入桃色陷阱失財，導致精神狀態疑似出現異常。店方為盛宴準備鮑魚、花甲等食材，但為免浪費食材，以$180蝕本價呼籲網民「一齊食咗佢」，結果引發大量人響應，一晚內60位名額爆滿。老闆姚先生向《星島頭條》表示，感激多位網民熱烈支持，「佢哋真係好好人，真係一呼百應，個幾鐘就已經報晒名」。

「東記私房菜」昨晚在社交平台發文講述「60人霸王餐」事件。

「東記私房菜」昨晚（28日）晚上9時半在facebook發帖，指一名年約55歲舊客早前落訂訂座60人宴席，聲稱「是來結婚的」，但到約定時間只得數人到場，不足一圍，而且該客人亦無能力支付尾數。老闆萬般無奈下，只能報警求助，其後他得知該名舊客半年前遭遇裁員，加上疑似誤墮桃色陷阱被騙去所有積蓄，精神狀態疑似有異，甚至聲稱「今晚是來結婚的，以為『朋友』會來做人情」。警方經調查後將案件列作「糾紛」處理，雙方會再就尾數進行商討。

對於今次「60人霸王餐」，老闆坦言「好x慘...人生第一次遇到，其實佢（舊客）都好x慘」，但他一早已準備鮑魚、花甲等新鮮食材，亦「唔想倒落垃圾桶，好肉赤」，決定以$180蝕本價呼籲街坊「幫手食」，結果引發大量網民熱烈響應，發帖後大約一小時，宴席的名額已經爆滿。

老闆親述事件：個客嚟到神情恍惚 身上無身份證

老闆姚先生向記者表示，該名負責訂位的客人早於2024年已光顧，曾與他有數面之緣。一個月前，對方指要訂6圍枱，訂金需要$17000，男子卻只轉賬$10000，「佢話自己去咗泰國，返嚟先畀嗰7000蚊尾數，我見佢係熟客就由佢啦，但WhatsApp搵唔到佢，電話又打唔到，最後個尾數都係無畀到」。

姚先生數日前與他確定訂單，對方信誓旦旦表示沒問題，「佢話搞結婚，6圍枱無問題，但話未搵到老婆，又話『你知啲女人仔㗎啦』，然後又話搵緊人（賓客），但唔知齊唔齊」。由於他早已收取訂金，只好照做買食材。

至昨日傍晚6時左右，姚先生見到該客人一人前來，神情恍惚，身旁有兩個裝滿衣物的包袱，已經心知不妙，未幾客人的數名前同事亦先後到場，「佢（客人）嗰刻完全唔似以前嘅嘢，佢啲同事嚟到都覺得唔對路，最後佢哋畀咗少少人情」。老闆經過一番思量後，只好叫該客人找數，但客人表示自己沒有錢，要求舊同事幫手「碌卡」，但未有人理會，姚先生只能報警求助。

姚先生隨後作出了解，得悉客人早前被裁員，加上懷疑墮入騙局，遭一名泰籍女子騙走財產，自此精神出問題。警方在客人身上未有發現身份證及護照，只能將他帶走送院檢查。姚先生坦言對事件感到無奈，扣除原先已支付的訂金及「人情」，客人仍欠$14800，但在客人被帶走前，亦叫員工煮「一人前」給他吃，「而家飲食業已經好難做，1月本身生意好淡靜，點知咁樣搞一搞，但好多謝一班網民幫手，大概個幾鐘就賣晒，真係好多謝大家」。他續指現時只收取每位$180，基本上是「蝕本價」，但只希望不要浪費食材。