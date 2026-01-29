車Cam直擊｜荃錦公路AE92衝落山冒煙 事前曾逆線爬頭 片主：使唔使咁搏呀？
更新時間：13:36 2026-01-29 HKT
今晨（29日）一輛豐田AE92「小鋼炮」在荃錦公路失事，衝落山波直插約3米深的引水道，全車「反肚」。網上流出涉事的車Cam影片，所見事發前AE92從後而上，一度駛至對面線逆線爬頭，詎料懷疑AE92再越過雙白線駛回原有行車線時，在彎位失事衝落山坡。山坡中傳出陣陣白煙，尾隨的司機見發生意外，連忙代為報警。
相關新聞：荃錦公路豐田「小鋼炮」墮坡反肚直插引水道 司機受傷一度被困
車Cam片段顯示，當時片主駕車沿荃錦公路往荃灣方向行駛，突然車尾右後方傳來陣陣的引擎聲，涉事的AE92從後駛至爬頭，並在對面線逆線而行，片主驚嘆：「使唔使咁搏呀？」只見AE92繼續逆線向前直飆，惟原線一直有車，片主還一度問：「噓！有冇炒（車）？」未幾AE92懷疑越過雙白線駛回原有行車線時，在彎位失事。
鏡頭一轉，片主駕車駛到涉事彎位現場，可見山坡草叢傳出陣陣白煙，AE92已失事墮坡。片主的車內傳來司機和乘客對話，直指「炒咗啦」、「跌咗落去呀」，並謂「幫佢報警啦！」
事發於今日早上8時許，一輛被譽為80至90年代「小鋼炮」的豐田AE92私家車，沿荃錦公路往荃灣方向行駛，當駛至近大帽山道一個輕微右彎時，突然失事撞毀路邊石柱剷入叢林，並衝落山波。私家車直插約3米深的引水道，全車「反肚」四輪朝天。
警方接獲報案，指意外中司機被困，救援人員趕到現場，將男司機救出。幸他輕傷清醒，由救護車送往仁濟醫院治理。警方正調查意外原因。
